Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından Hürriyet gazetesinin binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Törene, Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören de katıldı. Aydın Doğan, Devir teslim töreninde kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Doğan şunları söyledi:

"KANUNİ DEVİR SÜRESİ BİTMEDİ"

Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık!

Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak. Ben bu tarz toplantılarda sıkılırım. Bir önceki devirde arkadaşım Hasan Pulur'a "Beni buradan kaçır" demiştim. Beni alıp dışarıya çıkarmıştı.

"BİLİYORUM, AKLINIZDA ÇOK SORU VAR"

Doğan'ın ardından kürsüye çıkan Yıldırım Demirerön ise şunları söyledi:

Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören 'ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız.

Kaynak: haberinburada