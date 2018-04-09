DOĞAN, DEVİR-TESLİM TÖRENİNDE KONUŞTU: BİR ÖNCEKİ TÖRENDEN KAÇMIŞTIM
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e devir-teslim töreninde konuştu. Doğan, "Bir önceki törenden kaçmıştım" dedi.
Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından Hürriyet gazetesinin binasında devir teslim töreni düzenlendi.
Törene, Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören de katıldı. Aydın Doğan, Devir teslim töreninde kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Doğan şunları söyledi:
"KANUNİ DEVİR SÜRESİ BİTMEDİ"
Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık!
Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak. Ben bu tarz toplantılarda sıkılırım. Bir önceki devirde arkadaşım Hasan Pulur'a "Beni buradan kaçır" demiştim. Beni alıp dışarıya çıkarmıştı.
"BİLİYORUM, AKLINIZDA ÇOK SORU VAR"
Doğan'ın ardından kürsüye çıkan Yıldırım Demirerön ise şunları söyledi:
Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören 'ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Furkan Vakfı'nın Sinsi Planı Çözüldü, Yurtları Tek Tek Mühürlendi!
- Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu
- Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak
- Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler
- Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar