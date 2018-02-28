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Doğan Medya Center'ın işgali davasında istenen cezalar belli oldu

DOĞAN MEDYA CENTER'IN İŞGALİ DAVASINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

FETÖ'nün Doğan Medya Center'i işgal girişimi davasında, 3 rütbeli eski asker için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savcı, 16 erin de beraatini istedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Doğan Medya Center'ın İşgali Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu(10/10)6

FETÖ'nün darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "haberles¸menin engellenmesi" suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, diğer 16 sanığın ise beraati istendi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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