DOĞAN MEDYA'DA DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR! AĞIR İSİMLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasının ardından istifa edenler kervanına bir isim daha katıldı. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından gerçekleşen istifalara bir yenisi daha eklendi.
Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
DAHA ÖNCE DE DEMİRÖREN AİLESİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI
Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.
CANSU ÇAMLIBEL İSTİFA ETMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi Hürriyet'ten daha önce de Cansu Çamlıbel istifa etmişti. Öte yandan istifa etmemekle beraber Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan Coşkun görevinden alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
- Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
- Çin, Devasa Çiftliklerde Yılda 6 Milyar Hamam Böceği Üretiyor
- Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
- Amerikalı Senatörlerden Türkiye Karşıtı F-35 Teklifi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar