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Doğan Medya'nın Demirören'e Satışına Rekabet Kurumu Onay Verdi
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Doğan Medya'nın Demirören'e Satışına Rekabet Kurumu Onay Verdi

DOĞAN MEDYA'NIN DEMİRÖREN'E SATIŞINA REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumundan onay çıktı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Doğan Medya'nın Demirören'e Satışına Rekabet Kurumu Onay Verdi(7/10)3

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.

REKABET KURUMU İNTERNET SİTESİNDE DUYURULDU

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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