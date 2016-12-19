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DOĞU ANADOLU BUZ TUTTU


DOĞU ANADOLU BUZ TUTTU
Tarih : 19 Aralık 2016, 13:28
Puan Ver : Doğu Anadolu Buz Tuttu(10/10)11


 Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece ile Ağrı'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 35, Kars ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Iğdır'da 18 ve Erzincan'da 16 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 4, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta ve Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 60, Erzurum'da 33, Kars'ta 13, Iğdır'da 11 ve Ardahan'da 7 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Doğu  Anadolu  Buz  Tuttu    haber

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