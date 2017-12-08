DOĞU ANADOLU DONUYOR! KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ
Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı felç etti. Erzurum'da sıcaklık 19 dereceyi görürken, bazı vatandaşlar tamamen karla kaplanan araçlarına güçlükle ulaştı.
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 19 derece ölçülürken, vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
373 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Doğu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 373 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama, kaldırımlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde kar yağışlı olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM EKSİ 19 DERECEYİ GÖRDÜ
Erzurum gece saatlerinde ölçülen eksi 19 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu.
Kaynak: haberinburada
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