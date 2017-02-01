

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da bin 350 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.







Bölge genelinde son günlerde etkili olan ve aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 767 mahallenin yanı sıra Ağrı'da 179, Erzincan'da 151, Ardahan'da 42, Iğdır'da 29, Kars'ta 26 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.







Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde de karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla çalışma yürütüyor.







Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de il genelinde kar yağışının iki gündür ara ara devam ettiğini söyledi.







Kar yağışının ulaşımda ciddi aksaklıklara sebebiyet vermediğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:







"İlimizde yaklaşık bir hafta önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam itibarıyla karla mücadele yapmamız gereken 18 köy yolumuz kalmıştı. Bu sabah ekiplerimizin yaptığı kontrollerde ciddi etkili olan tipi nedeniyle 138 köy yolumuz daha ulaşıma kapandı. Bugün itibarıyla 156 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz etkili olmaya devam eden tipi nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Tipinin hafiflemesinin ardından tüm ekiplerimiz karla mücadele çalışmasına hızlı bir şekilde başlayacak."







Yıldırım, 8 ekibin merkez ve ilçedeki tesislerde karla mücadele ve köylerden gelecek olası bir acil durum için hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.







Karayollarından buzlanma ve tipi uyarısı







Karayolları 86. Tunceli Şube Şefi Aydoğan Ergün de yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli merkez ile bağlantılı ilçe ve şehirlerarası yollarda buzlanma ve yer yer tipi meydana geldiğini belirtti.







Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ergün, "Tüm yollarımızda buzlanma ve tipi zaman zaman etkili oluyor. Ekiplerimiz tüm yollarda çalışmalarını ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin hız limitlerine ve trafik levhalarına uygun hareket etmeleri kendi can ve mal güvenliği için son derece önemli. Zincirsiz ve çekme halatsız seyahat etmemeleri gerekiyor. Olası olumsuz bir durumda bizlerden yardım istemelerini istiyoruz." dedi.







Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.







Ekipler, karayollarında kar küremenin yanı sıra yolların yeniden ulaşıma kapanmaması için tuzlama da yapıyor.







kaynak:haberler