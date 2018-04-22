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Doğu ekspresi, kaz eti satışını da patlattı

DOĞU EKSPRESİ, KAZ ETİ SATIŞINI DA PATLATTI

Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile yolculuğa vatandaşların yoğun talebi, Kars'ta kaz eti satışlarında patlamaya neden oldu.

Tarih : 22 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Doğu Ekspresi, Kaz Eti Satışını Da Patlattı(7/10)3

Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile yolculuğa vatandaşların yoğun talebi, Kars'ta kaz eti satışlarında patlamaya neden oldu. Yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından kente gelen tatilciler, kaz eti yemeden gitmiyor.

KAZLAR 200 LİRAYA SATILIYOR

Doğu Ekspresi'nin vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılması, kaz eti satışlarını da artırdı. Kaz etine artan talep nedeniyle başta Arpaçay ve Akyaka ilçeleri olmak üzere, kent genelinde vatandaşlar kaz yetiştiriciliğine yöneldi. Canlı kaz fiyatlarının 150-200 TL arasında olduğu, lokanta ve turistik tesislerde kaz etinin porsiyonun ise 70 ila 90 TL arasında değiştiği kentte, ziyaretçiler kaz eti yemeden geri dönmüyor.

Önemli bir gelir kapısı haline gelen kazcılıkla uğraşan aileler, anaç kazlara ve bilik adı verilen civcivlere gözü gibi bakmaya başladı. Hantal yürüyüşleri, doyumsuz iştahlarıyla bilinen kazları yetiştirmenin oldukça zor olduğunu belirten besiciler, tren sayesinde işlerinin çok açıldığını söyledi.

ÜRETİMİ ARTIRACAKLAR

Sektördeki canlanmayla kaz yetiştiriciliğine başlayan Can ve Faruk Karakoyun kardeşler, yaşadıkları Karacaören köyünde 400 kaz yavrusunu her gün araziye çıkarak gün boyu otlatıyor, akşamları da çiftlikte bakımlarını yapıyor.

Piyasada kaz etine talep artınca bu işe başladıklarını ifade eden Can Karakoyun, "Bu yıl Doğu Ekspresi yolcuları Kars'a akın edince, piyasada kaz kalmadı. Biz de ağabeyimle birlikte kaz işine girmeye karar verdik ve 400 kazla bu işe başladık. Bu sayıyı önümüzdeki yıl 2 bin adete çıkarmayı arzuluyoruz. Şimdiden kaz yetiştiriciliği yapıyoruz ki; kazlarımız büyüsün ve önümüzdeki kışa hazır olsunlar. Kars'a gelecek olan misafirlerimize kaz etini tattırmış olalım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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