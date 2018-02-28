Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Astana'daki sürecin hamileri olan Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'de insani yardımın dağıtılması için 30 gün boyunca ateşkes uygulanması konusunda mektup yazdı.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'A MEKTUP GÖNDERDİ

Federica Mogherini, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkesi ve kuşatma altındaki bölgelere yardım ulaşmasını sağlamaları için Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

"30 GÜN SÜREYLE ÇATIŞMALARI DURDURUN" ÇAĞRISI

Mogherini, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin liderleri olan bu ülkeye, "Suriye'de kesintisiz en az 30 gün süreyle çatışmaları durdurmaları" çağrısı yaptı.

Mektupta Mogherini Rusya, Türkiye ve İran'dan, "çatışmanın durmasını, Suriye halkının korunmasını ve nihai olarak, acil insani erişim ve hastaların tahliye edilmesini sağlayacak gerekli önlemleri almalarını" istedi.

Kaynak: haberinburada