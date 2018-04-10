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Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Erdoğan'dan Tepki: Katliamı Yapan Bedelini Ağır Öder
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Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Erdoğan'dan Tepki: Katliamı Yapan Bedelini Ağır Öder

DOĞU GUTA'DAKİ KİMYASAL SALDIRIYA ERDOĞAN'DAN TEPKİ: KATLİAMI YAPAN BEDELİNİ AĞIR ÖDER

Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir." diyerek sert çıktı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Erdoğan'dan Tepki: Katliamı Yapan Bedelini Ağır Öder(5/10)1

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. "Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: POSTALIN YOKSA GÖNDERELİM

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4071"

Afrin'de ne işiniz var? Merkezine girmeyin diyen kimdi? Siz değil miydiniz? Biz size rağmen Fırat Kalkanı harekatını yaptık. Bay Kemal'a rağmen Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. 4 bin 71 bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Herhalde gözyaşı dökmeyi unutmazsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz.

"BU ADAMIN CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN"

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

"YAKIN İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer güç santralinin temelini Sayın Putin ile birlikte canlı bağlantıyla attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu nükleer güç santrali tüm reaktörleri ile devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına orası karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almayı hedeflediğimiz bu santralle Türkiye, dünyadaki az sayıda nükleer güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş olacak.

İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

"KATLİAMI YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEK"

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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