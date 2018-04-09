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Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek dağlayan sözler

DOĞU GUTALI BABADAN KATLEDİLEN KIZINA YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER

Esad'ın Doğu Guta'daki kimyasal saldırısında ölen kızının başında ağlayan babanın, "Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden" dediği anlar yürek dağladı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler(10/10)6

Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katledilen kızının başında ağlayan babanın, "Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden" dediği anlar yürek burktu.

KATLEDİLEN SİVİLLERİN ÇOĞUNLUĞU BEBEK VE ÇOCUK

Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, hayatını kaybeden sivillerin çoğunluğunun gözünün açık olduğu, ağız ve burunlarından beyaz köpükler geldiği görülüyor. Görüntülerdeki sivillerin çoğunluğunu bebek ve çocukların oluşturması dikkati çekiyor.

"KALK KIZIM 'BANA ÇİKOLATA GETİR' DEYİVER YENİDEN"

Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan sivil bir baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden." diye ağıt yakıyor.

78 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rejimin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti. Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

İÇ SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 214 KİMYASAL SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esad rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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