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Doğu Karadeniz'de Gönüllü Korucular, Terörist Avına Başladı
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Doğu Karadeniz'de Gönüllü Korucular, Terörist Avına Başladı

DOĞU KARADENİZ'DE GÖNÜLLÜ KORUCULAR, TERÖRİST AVINA BAŞLADI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, kırsal alanlarda ve yaylarda, terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken, Trabzon'da eğitimini tamamlayan 70 gönüllü güvenlik korucusu göreve başladı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Doğu Karadeniz'de Gönüllü Korucular, Terörist Avına Başladı(9/10)5

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör olayları sonrası bir bölümü yakalanan ve sayılarının azaldığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özellikle kırsal alanlarda operasyonlar sürdürülüyor. Gümüşhane- Trabzon sınırı kırsalında, geçen ay, teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından özellikle Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırılırken, arazide Polis ve Jandarma Özel Harekat timlerine destek verilmek üzere gönüllü korucu uygulaması başlatıldı.

70 GÖNÜLLÜ KORUCU GÖREVE BAŞLADI

İstenilen koşulları yerine getirerek, Jandarma Komutanlığı, Valilik ve Kaymakamlığa müracaat eden korucular, soruşturulmalarının ardından güvenlik güçlerince eğitime tabi tutuldu. Silah teslim edilen ve atış ile diğer eğitimleri tamamlayarak, göreve başlayan 70 gönüllü korucu, kentin bazı ilçeleriyle yüksek kesimlerinde yer alan yaylarda göreve başladı.

TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Eline silahını alan gönüllü korucular, görev sınırlarındaki ormanlıklarda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için araziyi karış karış tarayarak, teröristleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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