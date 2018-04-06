DOĞU KARADENİZ'DE PKK'YA DEV OPERASYON! TERÖRİSTLER DİDİK DİDİK ARANIYOR
Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, teröristler her yerde didik aranıyor. Operasyona JÖH ve PÖH de katılıyor.
Doğu Karadeniz'de 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon- Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.
JÖH VE PÖH'LER DE KATILIYOR
Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' sürüyor. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor. 3 ilde kırsal alanlarda yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranıyor.
ÇATIŞMA BÖLGESİNE HELİKOPTERLE TAKVİYE
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Trabzon'un Tonya ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi. Çatışma bölgeye helikopterle takviye birlikler sevk ediliyor. Bölgede yoğunlaştırılan operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergahları havadan ve karadan takibe alındı.
Kaynak: haberinburada
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