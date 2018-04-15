DOĞUBAYAZIT'TA OPERASYON! 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda PKK'lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
8 ADET KALEŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 8 adet Kaleşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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