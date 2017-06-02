

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.







Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.







Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 2, Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.







Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.







kaynak:milliyet