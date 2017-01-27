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doğum gününde dedikoduları bitiren kare

DOĞUM GÜNÜNDE DEDİKODULARI BİTİREN KARE

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 51 yaşına girdi. Rol aldığı dizinin ekibi, ünlü oyuncu için sürpriz bir parti organize etti.

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:33
Puan Ver : Doğum Gününde Dedikoduları Bitiren Kare(10/10)12


 ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 51 yaşına girdi. Rol aldığı dizinin ekibi, ünlü oyuncu için sürpriz bir parti organize etti.



BİRBİRLERİNDEN HİÇ AYRILMADILAR



Geceye katılanlar arasında Deniz Çakır, Meryem Uzerli ve Sanem Çelik de vardı. Aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen üç güzel, gece boyunca birbirlerinden hiç ayrılmadı.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR



Oyuncular, doğum günü partisinin fotoğraflarını resmi Instagram sayfalarında yayınladılar.



 



kaynak:haberler








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