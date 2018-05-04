DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU, AYNI GÜN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI
Kanada'da bir kişiye emekliliğinin ilk gününde 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.
Vancouverlı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan'da 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.
HEM DOĞUM GÜNÜ HEM EMEKLİLİK GÜNÜ
28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.
DENK GELMESİ İNANILMAZ
İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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