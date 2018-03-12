DOĞUM HASTANESİ, HAMİLE KALDILAR DİYE 2 ÇALIŞANINI KOVDU
Adana'da özel bir kadın doğum hastanesinde çalışan biri hemşire diğeri ise sekreter iki kadın, hamile kaldıklarını öğrendikleri gün işten çıkartıldı.
Özel bir kadın doğum hastanesinde çalışan hemşire Raziye Sevgili (23) 2 yıl önce, aynı hastanede acilde sekreter olarak çalışan Gencay Deveci (33) ise bundan 11 yıl önce evlendi.
SGK'DAN MESAJ GELDİ
Deveci'nin bu evlilikten bir çocuğu oldu ancak bir çocuk daha istiyordu. Sevgili ise yeni evlendiği için bebek sahibi olmayı hayal ediyordu. İki genç kadın da yapılan kontrollerde 5.5 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Bu durumu iş yerine de bilgi olarak veren kadınlardan önce Deveci'ye ardından da Sevgiliyi'ye SGK'dan işten çıkartıldığına dair mesaj geldi.
Hemen işverenin yanına giden iki kadın hayatlarının en mutlu gününde işten çıkarılma şokunu yaşadılar.
Kaynak: haberinburada
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