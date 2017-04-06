

Bu yeni yöntem, gelişmemiş ülkelerdeki prezervatif ve kadın doğum kontrol haplarının maliyetleri gibi sorunları bir kenara bırakarak, 10 dolara kadar düşük bir maliyetle karşılanabilecek ve erkeklerde uzun süreli doğum kontrolü sağlayabilecek.





76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafından geliştirilen bu yöntemde testiste sperm taşıyan damarlara erimiş çikolata yoğunluğunda bir jel enjekte edilerek sperm kontrolü sağlanıyor.





Pozitif yüklü olan jel, negatif yüklü sperm üzerinde bir tampon görevi görüyor. Spermlerin baş ve kuyruklarındaki çalışma prensibini bozarak döllenme yeteneğini ortadan kaldırıyor.







kaynak:habertürk



