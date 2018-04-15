DOĞUMA GÜNLER KALA ÖZCAN DENİZ'DEN EŞİNE SERVETLİK HEDİYE
Özcan Deniz, hamile eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu. Özcan Deniz, Feyza Deniz için Mercedes marka özel yapım bir araç siparişi verdi.
8 MART KADINLAR GÜNÜ'NDE VİLLASINDA EVLENMİŞTİ
Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ' 8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi.
OĞULLARININ İSMİ "KUZEY" OLACAK
Özcan-Feyza Deniz dünyaya gelecek oğullarının ismini "Kuzey" olarak belirledi.
Kaynak: haberinburada
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