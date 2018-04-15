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Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye
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Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye

DOĞUMA GÜNLER KALA ÖZCAN DENİZ'DEN EŞİNE SERVETLİK HEDİYE

Özcan Deniz, hamile eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu.

Tarih : 15 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye(9/10)5

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu. Özcan Deniz, Feyza Deniz için Mercedes marka özel yapım bir araç siparişi verdi.

8 MART KADINLAR GÜNÜ'NDE VİLLASINDA EVLENMİŞTİ

Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ' 8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi.

OĞULLARININ İSMİ "KUZEY" OLACAK

Özcan-Feyza Deniz dünyaya gelecek oğullarının ismini "Kuzey" olarak belirledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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