22 yaşındaki Gallerli kadın doğum yaptıktan sonra hafıza kaybına uğradı ve uyandığından beri kendisini 13 yaşında zannediyor.

Ekim ayında Galler'in Newport kentindeki Royal Gwent Hospital'da doğum yapan Shannon Everett, 20 binde bir meydana gelen amniyotik sıvı embolisi geçirmesi sonucu doğumun ardından iki hafta boyunca iyileşmesi için komada tutuldu.

NİŞANLISINI DA ÇOCUKLARINI DA TANIMIYOR

Everett komadan uyandığında ise ne nişanlısını ne de iki çocuğunu tanıdı, büyük bir hafıza kaybı yaşadı ve kendisini hala 13 yaşında sanıyor.

DÜZELMESİ UMULUYOR

Everett'in annesi verdiği röportajda, "Bana devamlı annecim diyordu ve nerede yaşadığını sorduğumuzda Shannon 13 yaşındayken yaşamakta olduğumuz evin adresini verdi" dedi.

Aile devam eden tedavi sonucu Everett'in hafızasının geri gelmesini umuyor.

Kaynak: haberinburada