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doğumdan sonraki ilk bin güne dikkat!

DOĞUMDAN SONRAKİ İLK BİN GÜNE DİKKAT!

Prof. Dr. Tülay Erkan, Doğumdan sonraki ilk bin gündeki sağlıklı beslenmenin, ileride oluşabilecek davranışsal sorunlar ve psikolojik bozukluklar ile kanser ve kalp hastalıklarının gelişimini önleyebildiğini bildirdi

Tarih : 31 Mart 2017, 15:15
Puan Ver : Doğumdan Sonraki İlk Bin Güne Dikkat!(9/10)7


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Erkan, burada yaptığı konuşmada, malnütrisyonun (yetersiz, kötü beslenme veya hastalıklara bağlı beslenme bozukluğu nedeniyle vücutta görülen değişikliklerin tamamı) sadece kişisel yönden hastaların hayatını etkileyen bir problem değil, bir toplumsal sağlık sorunu olduğunu belirtti.



Bebeklerde yetersiz beslenmenin önüne geçme konusunda anne sütünün önemine dikkati çeken Erkan, ilk 6 ay "olmazsa olmaz" olan anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesinin önerildiğini söyledi.



 



kaynak:habertürk








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