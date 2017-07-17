DOĞUŞ GRUBU, ICONS AND STYLES ŞİRKETİNE ORTAK OLUYOR
Doğuş Grubu'na bağlı Gestin Turizm ve Antur Turizm, kişiye özel lüks tatil ve seyahat programları düzenleyen Icons and Styles turizm şirketine ortak oluyor.
Turizm sektöründe önemli yatırımları bulunan Doğuş Grubu, bu kez öncekilerden daha farklı bir yatırıma imza atıyor. Turizm sektöründe otelleri ve marinaları ile yer alan Grup bu kez bir seyahat acentasına ortak olacak.
KİŞİYE ÖZEL TURLAR DÜZENLİYORLAR
Konuyla ilgili Rekabet Kurulu'na yapılan başvuruya göre, Icons and Styles Turizm A.Ş. hisselerinin bir kısmı, Gestin Turizm ve Antur Turizm A.Ş. tarafından devralınacak.
Göktuğ İşisağ ve Koray Şahmalı'nın sahip olduğu Icons and Styles dünyanın her tarafına kişiye özel turlar düzenlemesi ile biliniyor ve lüks segmentte hizmet veriyor. Ayrıca etkinlik ve düğün organizasyonları da gerçekleştiriyor.
HEDEF AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLMAK
Icons and Styles Turizm CEO'su Koray Şahmalı, kendi şirketlerinin dergisinde yer alan açıklamasında, Doğuş Grubu ile yapacakları ortaklıktan dolayı çok gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, bu ortaklığın kendileri için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Şahmalı, ortaklıkla birlikte faaliyetlerini büyüteceklerini ve hedeflerinin Akdeniz Bölgesi'nin en büyük lüks seyahat acentesi olmak olduğunu belirtti.
Doğuş Turizm Grubu, Türkiye'nin turizm ve yeme içme sektöründe en büyük gruplarından. Bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında 18 otelin yanı sıra 11 marina ve 180 adet restaurant bulunuyor. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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