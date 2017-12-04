İngiltere'de bir doktorun bekleme salonunda tanışan 92 ve 85 yaşlarındaki ikili, evlenme kararı aldı. Çift, ilk görüşte aşık olduklarını söylüyor.

Frank Faulkner ve Doreen Fearnett aşkı biraz geç de olsa sonunda buldular. İlk görüşte aşka tutulup evlenme kararı alan çiftin yaşları 92 ve 85.

BEKLEME ODASINDA TANIŞMIŞLAR

İkili İngiltere'nin Barrow şehrinde, bir doktor muayenehanesinin bekleme odasında tanışmış. 92 yaşındaki Frank, 85 yaşındaki Doreen'e görür görmez vurulmuş. Kadına yaklaşıp yanına oturup oturamayacağını soran Frank, gitmeden önce üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu bir kart bırakmış. Frank, kadın onu geri arayana kadar endişeyle beklediğini söylüyor.

HEYECANLANMIŞ

Doreen'in sohbetinde oldukça etkilendiğini belirten yaşlı adam, "Ona sormam gerektiğini biliyordum ama konuşamayacak kadar gergindim, ben de ona kartımı verdim ve benimle iletişime geçmesini ümit ettim." diyor.

UZUN SÜRELİ EVLİLİKLER GEÇİRMİŞLER

Doreen de Frank'e karşı boş olmayınca çift birkaç gün sonra ilk buluşmaları için bir araya gelmiş. İkisi de dul olan çiftin başından oldukça uzun evlilikler geçmiş. Frank 66, Doreen ise 63 yıl evli kalmışlar.

EVLENME TEKLİF ETMİŞ

Tanıştıktan kısa bir süre sonra Frank'in Avustralya'daki oğlunun yanına gitmesi gerektiği için çift 2 ay boyunca uzak mesafe ilişkisİ yaşamış ve ilişkilerini telefon yardımıyla sürdürmüş. Frank'in ülkesine dönmesiyle ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etmiş ve bir gün bir kuyumcu dükkanının önünden geçerlerken Frank Doreen'i şoke eden o hamlesini yapmış, kadına evlenme teklif etmiş.

Doreen'in bu teklifi kabul etmesiyle ikili 9 Aralık günü yapacakları düğün ile evlenmeye hazırlanıyor. Yakınlarından da oldukça olumlu tepkiler alan çift adeta aşkın yaşı olmaz sözünü bir kere daha doğruluyor.

Kaynak: haberinburada