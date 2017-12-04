Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Doktor sırasında tanıştılar, evleniyorlar. Erkek 92, kadın 85 yaşında!

DOKTOR SIRASINDA TANIŞTILAR, EVLENİYORLAR. ERKEK 92, KADIN 85 YAŞINDA!

İngiltere'de bir doktorun bekleme salonunda tanışan 92 ve 85 yaşlarındaki ikili, evlenme kararı aldı. Çift, ilk görüşte aşık olduklarını söylüyor.

Tarih : 04 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!(9/10)5

Frank Faulkner ve Doreen Fearnett aşkı biraz geç de olsa sonunda buldular. İlk görüşte aşka tutulup evlenme kararı alan çiftin yaşları 92 ve 85.

BEKLEME ODASINDA TANIŞMIŞLAR

İkili İngiltere'nin Barrow şehrinde, bir doktor muayenehanesinin bekleme odasında tanışmış. 92 yaşındaki Frank, 85 yaşındaki Doreen'e görür görmez vurulmuş. Kadına yaklaşıp yanına oturup oturamayacağını soran Frank, gitmeden önce üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu bir kart bırakmış. Frank, kadın onu geri arayana kadar endişeyle beklediğini söylüyor.

HEYECANLANMIŞ

Doreen'in sohbetinde oldukça etkilendiğini belirten yaşlı adam, "Ona sormam gerektiğini biliyordum ama konuşamayacak kadar gergindim, ben de ona kartımı verdim ve benimle iletişime geçmesini ümit ettim." diyor.

UZUN SÜRELİ EVLİLİKLER GEÇİRMİŞLER

Doreen de Frank'e karşı boş olmayınca çift birkaç gün sonra ilk buluşmaları için bir araya gelmiş. İkisi de dul olan çiftin başından oldukça uzun evlilikler geçmiş. Frank 66, Doreen ise 63 yıl evli kalmışlar.

EVLENME TEKLİF ETMİŞ

Tanıştıktan kısa bir süre sonra Frank'in Avustralya'daki oğlunun yanına gitmesi gerektiği için çift 2 ay boyunca uzak mesafe ilişkisİ yaşamış ve ilişkilerini telefon yardımıyla sürdürmüş. Frank'in ülkesine dönmesiyle ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etmiş ve bir gün bir kuyumcu dükkanının önünden geçerlerken Frank Doreen'i şoke eden o hamlesini yapmış, kadına evlenme teklif etmiş.

Doreen'in bu teklifi kabul etmesiyle ikili 9 Aralık günü yapacakları düğün ile evlenmeye hazırlanıyor. Yakınlarından da oldukça olumlu tepkiler alan çift adeta aşkın yaşı olmaz sözünü bir kere daha doğruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Doktor  Sırasında  Tanıştılar  Evleniyorlar  Erkek  92  Kadın  85  Yaşında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER