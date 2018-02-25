DOKTORA, 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZDEN SORUŞTURMA!
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde bir doktorun hastasını taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ailesinin 16 yaşındaki kızlarının hastanede tacize uğradığını iddia etmeleri üzerine kardiyoloji uzmanı D.N hakkında soruşturma açıldı.
MUAYENE SIRASINDA TACİZ İDDİASI
Geçtiğimiz hafta 16 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kız çocuğu, tedavisinin ardından ailesine kardiyoloji uzmanı D.N. tarafından muayene esnasında taciz edildiğini söyledi.İddialar üzerine kızın ailesi Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek doktor hakkında şikayetçi oldu.
DOKTOR YILLIK İZNE ÇIKTI
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla doktor D.N'nin ifadesi alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün de doktor hakkında idari inceleme başlattığı bildirildi.
İddialar sonrasında doktorun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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