'DOKTORLAR ELA'DAN DALGA GEÇER GİBİ SÖZLER: 5 BİN LİRALIK UCUZ KIYAFET
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan asgari ücretin 1603 lira olduğu ülkemizde dalga geçercesine "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" dedi.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi.
İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de alışveriş yaptı. Özilhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"PAHALI OLMASI GEREKMİYOR, 3-5 BİNE GİYİNEN VAR"
Cadde'nin haberine göre; marka takıntısının olmadığını söyleyen Özilhan, "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" dedi.
3 BİN TL'LİK KAYAK KIYAFETİ
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla tatile çıkmış ancak hastalanınca kar keyfi yarım kalmıştı. Gribi atlatan ikili, soluğu Kayseri'de almıştı. Özilhan, piste yaklaşık 3 bin TL'lik kıyafetle çıkmıştı.
DOKTORLAR DİZİSİNDE ÜN KAZANMIŞTI
Yasemin Özilhan Doktorlar dizisinde oynadığı "Ela" karakteriyle büyük ilgi toplamıştı.
Kaynak: haberinburada
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