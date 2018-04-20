DOKTORU KONUŞTU, İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SON DURUMU
Fenerbahçe tribünlerinden gelen yabancı maddenin ardından soyunma odasına giderken düşerek kafası yarılan Şenol Güneş'in doktoru konuştu. Güneş'in hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Prof.Dr. Yunus Aydın, "Bir basit kafa tramvası" açıklamasını yaptı.
"BU BİR SARSINTI"
Prof.Dr. Yunus Aydın, "Biz bunu sarsıntı olarak nitelendiriyoruz. Ufak bir yara var ve olay yerinde Alper bey tarafından dikilmiş. Beyinde çok önemli bir hasar yok. Bu gece sadece emniyet için müşade altında tutacağız. Şenol hocanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kafasına gelen bir madde var ve sonra da bir düşme var. Yara da Alper bey tarafından dikilmiş. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz ve emniyet olarak götürüyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mosturoğlu: F.Bahçe'ye Oyunlar Oynanıyor! Kurgulanan Bir Olay
- F.Bahçe'den Derbi Açıklaması: Tolga Zengin Tribünleri Tahrik Etti
- Fb Tv'de Şenol Güneş İçin Olay Sözler: Kafasında Yara Gözükmüyor
- Olaylı Derbide Yaşanan Koridor Kavgası Kamerada!
- Türk Futbolunda Kara Gece! İşte Olaylı Derbide Yaşanan Tüm Gelişmeler
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar