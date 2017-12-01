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Doktoru Sevindiren Haberi Verdi: Deniz Baykal Ayakta Durabiliyor

DOKTORU SEVİNDİREN HABERİ VERDİ: DENİZ BAYKAL AYAKTA DURABİLİYOR

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktoru, Baykal'ın durumun iyiye gittiğini, yardımla ayakta durduğunu ve sandalyede oturabildiğini söyledi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Doktoru Sevindiren Haberi Verdi: Deniz Baykal Ayakta Durabiliyor(8/10)4

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz Bey'in genel durumu gayet güzel. Her gün çok daha iyiye gidiyor. Kendisi yardımla ayakta durabiliyor, sandalyeye oturabiliyor" dedi.

47 GÜNDÜR HASTANEDE

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 47 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"AYAKTA DURABİLİYOR"

Hastane binasında basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. İbiş, şunları söyledi:

Deniz Bey'in genel durumu gayet güzel. Her gün çok daha iyiye gidiyor. Kendisi yardımla ayakta durabiliyor, sandalyeye oturabiliyor. Baş, boyun, el, kol, bacak hareketleri bir önceki haftaya göre daha iyi durumda. Kendisine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Ailenin de isteği üzerine Deniz Bey fizik tedavi ve rahabilitasyon uygulamaları için önümüzdeki günlerde Almanya'daki bir merkeze gidecek.

"KLİNİKTEN GÜN BEKLENİYOR"

İlgili klinikten gün bekleniyor. Bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek. Gelmeden önce basın mensuplarına açıklama yapılacağı söylendiğinde, medya mensuplarına, kamuoyuna, vatandaşlara ve sağlık ekibine teşekkürlerini, sevgi ve selmalarını iletmemizi istedi.

ALMANYA'DAKİ TEDAVİ YAKLAŞIK 2 AY SÜRECEKProf. Dr. Erkan İbiş ayrıca, Deniz Baykal'ın Almanya'daki tedavi süresinin yaklaşık 2 ay olacağını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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