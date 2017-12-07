Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool oynayacakları maç öncesi cinsel ilişki yasağı getirilen Spartak Moskova takımını bu kural da kurtaramadı.

7-0'lık tarihi hezimet sonrası Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva Rusya'da manşetlere taşındı.

Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.

Kaynak: haberinburada