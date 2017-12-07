DOKTORUN CİNSEL İLİŞKİ YASAĞI İŞE YARAMADI, SPARTAK MOSKOVA MAÇI 7-0 KAYBETTİ
Şampiyonlar Liginde oynayacakları maç öncesi futbolculara cinsel ilişki yasağı getiren Spartak Moskova doktorunun bu planı işe yaramadı, takım Liverpool'a 7-0 kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool oynayacakları maç öncesi cinsel ilişki yasağı getirilen Spartak Moskova takımını bu kural da kurtaramadı.
7-0'lık tarihi hezimet sonrası Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva Rusya'da manşetlere taşındı.
Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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