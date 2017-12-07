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Doktorun Cinsel İlişki Yasağı İşe Yaramadı, Spartak Moskova Maçı 7-0 Kaybetti

DOKTORUN CİNSEL İLİŞKİ YASAĞI İŞE YARAMADI, SPARTAK MOSKOVA MAÇI 7-0 KAYBETTİ

Şampiyonlar Liginde oynayacakları maç öncesi futbolculara cinsel ilişki yasağı getiren Spartak Moskova doktorunun bu planı işe yaramadı, takım Liverpool'a 7-0 kaybetti.

Tarih : 07 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Doktorun Cinsel İlişki Yasağı İşe Yaramadı, Spartak Moskova Maçı 7-0 Kaybetti(6/10)2

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool oynayacakları maç öncesi cinsel ilişki yasağı getirilen Spartak Moskova takımını bu kural da kurtaramadı.

7-0'lık tarihi hezimet sonrası Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva Rusya'da manşetlere taşındı.

Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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