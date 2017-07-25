DOKTORUN GRİP DİYEREK EVİNE YOLLADIĞI HENTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Doktorların "grip" teşhisi koyarak evine yolladığı Erkekler Hentbol 1. Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Can Çağnay, lenf kanserinden hayatını kaybetti.
Lenf kanseri teşhisiyle geçen haftadan bu yana Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Erkekler Hentbol 1'inci Ligi takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kalecisi Can Çağnay hayata tutunamadı. Yoğun bakım servisinde bu sabaha karşı hayatını kaybeden 25 yaşındaki hentbolcunun cenazesinde gözyaşları sel oldu.
TÜM SEVENLERİ AKIN ETTİ
Çağnay için Karabağlar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, İzmir Büşükşehir Belediyesporlu ve 2015-16 sezonunda formasını giydiği Göztepeli sporcu arkadaşları ve antrenörleri katıldı. Talihsiz sporcunun ailesi, sevenleri ve 1 ay sonra evlenmeye hazırlandığı nişanlısı Demet Kaplan, cenazede gözyaşlarına boğulurken ayakta durmakta güçlük çektiler. Genç kaleci, cenaze namazının ardından Karababağlar Paşaköprüsü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖNCE GRİP DİYE YOLLANDI
Takımıyla geçtiğimiz mart ayında gittiği Eskişehir deplasmanında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Can'a önce grip teşhisi kondu. Başarılı sporcu, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde apandisit teşhisiyle ameliyat oldu. Ağrıları uzun süre devam eden genç hentbolcuda halsizlik, yorgunluk ve kasığında şişlik meydana geldi. Geçen hafta ani bir bilinç kaybı yaşayan hentbolcu, yine Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. Can'a lenfoma (lenf kanseri) teşhisi kondu. Kasıktaki kitleden parça almak için yapılan operasyon sonrası durumu ağırlaşınca önce reanimasyon servisine, ardından solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım ünitesine alınan kaleci kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada
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