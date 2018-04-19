DOLANDIRICININ YAKINLARI ESNAFIN PARASINI ÖDEDİ
Sultanbeyli'de bir dolandırıcı, fırında çalıştığını söyleyerek esnaftan ürün aldı ve ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Televizyonda yaşananları izleyen dolandırıcının yakınları esnafın parasını ödedi.
Sultanbeyli'de fırında çalıştığını öne sürerek esnaftan ürün alan ve ödeme yapmadan kayıplara karışan dolandırıcının yakınları, yaşananları televizyondan izleyince duruma kayıtsız kalmadı. Dolandırıcının yakınları esnafın zararını karşıladı.
FARKLI MARKETLERİ DOLANDIRDI
Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde bir markete girerek gıda ve temizlik alışverişi yapan 40 - 45 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, mahalle fırınında çalıştığını öne sürerek ödemeyi sonra yapacağını söyleyip ürünleri alıp gitmişti. Farklı marketlerden de aynı şekilde dolandırıcılık yapan kişi açığa çıkmıştı.
YAKINLARI ÜRÜNLERİN PARASINI ÖDEDİ
Televizyonda yakınlarının bir marketi dolandırdığını gören iki kişi, dün saat 11.00 sıralarında markete gelip 175.47 TL tutarındaki ürünlerin parasını ödedi.
Kaynak: haberinburada
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