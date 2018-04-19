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Dolandırıcının Yakınları Esnafın Parasını Ödedi
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Dolandırıcının yakınları esnafın parasını ödedi

DOLANDIRICININ YAKINLARI ESNAFIN PARASINI ÖDEDİ

Sultanbeyli'de bir dolandırıcı, fırında çalıştığını söyleyerek esnaftan ürün aldı ve ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Televizyonda yaşananları izleyen dolandırıcının yakınları esnafın parasını ödedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 13:10
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Sultanbeyli'de fırında çalıştığını öne sürerek esnaftan ürün alan ve ödeme yapmadan kayıplara karışan dolandırıcının yakınları, yaşananları televizyondan izleyince duruma kayıtsız kalmadı. Dolandırıcının yakınları esnafın zararını karşıladı.

FARKLI MARKETLERİ DOLANDIRDI

Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde bir markete girerek gıda ve temizlik alışverişi yapan 40 - 45 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, mahalle fırınında çalıştığını öne sürerek ödemeyi sonra yapacağını söyleyip ürünleri alıp gitmişti. Farklı marketlerden de aynı şekilde dolandırıcılık yapan kişi açığa çıkmıştı.

YAKINLARI ÜRÜNLERİN PARASINI ÖDEDİ

Televizyonda yakınlarının bir marketi dolandırdığını gören iki kişi, dün saat 11.00 sıralarında markete gelip 175.47 TL tutarındaki ürünlerin parasını ödedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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