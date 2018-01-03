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Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü

DOLAR 10 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Yeni yılın ilk işlem gününe 3,78 TL seviyesinden başlayan dolar, 3,75 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 10 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 03 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü(6/10)2

Dolar/TL, ABD ile vize sorunun çözülmesinin yarattığı iyimserlikle gerilemeye devam ediyor. Yılın ilk işlem gününe 3.78 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 26 Ekim'den beri en düşük seviye olan 3.7537 seviyesini gördü. Böylelikle dolar kurunda günlük kayıp yüzde 1'i aştı. Dolar/TL saat 16.47 itibarıyla 3.7571 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.5341 seviyesinde bulunuyordu. Euro/dolar paritesi ise, 1.2059 seviyesinde hareket ediyor.

"DOLARDA 3.72 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, şöyle değerlendirdi: "Türk lirası karşısında olmasa da, 2017 senesinin küresel anlamda kaybedeni ABD doları oldu. Dolar endeksi (DXY) yüzde 9.9 değer kaybederken, 2018 senesi de aynı tema ile açıldı: 'ABD Doları sat' Gelişen ülke para birimleri euro'daki yukarı, ABD reel faiz eğrisindeki aşağı hareketle 2018'e çok güçlü başlıyorlar. Türk lirası da, ABD doları karşısında önemli gördüğüm destek 3.7660'ı kırarak yüzde 0.9 değer kazanıyor ve Brezilya real ile beraber en iyi günlük performansı sergiliyor. Tabii burada unutmamamız gereken ana nokta şudur: 2017 senesinde Türk lirası gelişen ülke para birimleri endeksi ABD dolarına karşı yüzde 5.7 değer kazanırken yüzde 7.2 değer kaybetti. Yani önemli bir negatif ayrışma içindeyiz ve bugünkü yüzde 0.9 değer kazancını bu şekilde yorumlamamız daha doğru olacaktır. Kısa vadede ABD dolarının Türk lirasına karşı 3.7217 desteğine yakın alıcı bulacağını düşünüyorum."

"TL POZİTİF HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Türk Lirası'nın haftanın ilk işlem gününde de, geçen hafta gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle birlikte sürdürdüğü güçlü hareketini koruduğu görülmektedir. Dolar küresel bazda zayıf, yarın ise içeride Aralık 2017 enflasyonu açıklanacak ve baz etkisi ile beraber enflasyonda aşağı hareket bekleniyor. Piyasanın medyan beklentisi Aralık 2017 enflasyonunun yıllık bazda yüzde 11,85 seviyesine gerilemesi yönünde, enflasyonun yüzde 12 veya altına gerilemesi reel faiz ortamı açısından pozitif olacağından Türk varlıklarını en başta tahviller olmak üzere destekleyecektir. Enflasyon öncesinde Türk tahvil faizleri de düşmektedir, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13,23, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 10,66 seviyelerine gerilemiştir. Tahvillerdeki değerlenme TL'yi de olumlu etkiler, bu bakımdan TL'nin pozitif hareket etmeye devam etmesini bekleriz" dedi.

Erkan şunları ekledi: Dolar/TL'de ana bant olan 3,77 altında kalıcılık olması durumunda 3,75-3,70 ana bandına doğru bir eğilim olmasını bekleyebiliriz. Kurda bu noktada üstte kırılma noktası 3,80 olarak oluşabilir. Kısa vadede TL ve Türk varlıklarındaki olumlu eğilim ile kur yeni bir dip noktası oluşturabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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