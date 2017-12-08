DOLAR 14 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSINI SERGİLEDİ
Yapılan araştırmaya göre, dolar bu yıl 6 büyük para birimi karşısında önemli oranda değer kaybetti ve son 14 yılın en kötü performansını sergiledi.
Yapılan araştırmaya göre, ABD'deki vergikesintilerinin dolar üzerinde olumlu etki yaratacağı yönündeki yaygın kanıya rağmen, birçok stratejist doların uzun vadede güç kaybedeceğini ifade etti. Dolar, bu yıl 6 büyük para birimi karşısında önemli oranda değer kaybetti ve son 14 yılın en kötü takvim yılı performansını sergiledi.
6 BÜYÜK PARA BİRİMİ KARŞISINDA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİ
BBVA stratejisti Roberto Cobo Garcia, "Mali reformların kabul edilmesinin etkisi düşünüldüğünde, analizler en iyi ihtimalle bunun kısa vadede çok sınırlı bir pozitif etkisi olacağını gösteriyor" dedi. ING Finans Piyasaları da, 12 aylık dönemde dolar/euro paritesinin 1,30 doları bulabileceğini belirtti.
Dolar, bu yıl 6 büyük para birimi karşısında önemli oranda değer kaybetti ve son 14 yılın en kötü takvim yılı performansını sergiledi.
ABD'de geçen hafta Senato'da onaylanan vergi reformu, kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngörüyor. Ancak reformun on yıllık sürede bütçe açığını 1 trilyon doların üzerine taşıyacağı da ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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