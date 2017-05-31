Piyasalar için en önemli gündem maddesi olası kabine revizyonu olurken, dolar fiyatları 3.5324 seviyesini görerek 8 Mayıs'tan beri en düşük seviyeyi gördü.



TCMB'nin swap ihalesinde talebin azalması ve bazı yabancı raporlarda TL'de yeni pozisyon açılması yönündeki önerilerin dün gevşemeye neden olduğu dolar/TL, bu sabah güne 3.54 seviyesinden başladı. Dolar kuru sonrasında düşüşünü sürdürerek en düşük 3.5324 seviyesine gerileyertek 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.



GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ



Yurt içinde saat 17.00'de Hazine'nin üç aylık borçlanma stratejisi açıklanacak.



Yurt dışında ise 12.00'de euro bölgesi enflasyon ve işsizlik, 16.45'te ABD Chicago PMI ve 17.00'de ABD bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.







kaynak:hürriyet