DOLAR 3,50'NİN ALTINA GERİLEDİ!
Dolar enflasyon sonrası 3.50'li seviyelerden 3.4989'a gerileyerek 22 Aralık 2016'dan beri en düşük seviyeyi gördü
ABD istihdam verisi öncesi 3.53'ün hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, veri ardından aşağı yönlü sert geriledi. Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.
ARALIK 2016'DAN BERİ...
Dolar 22 Aralık 2016'dan bu yana ilk kez 3,50 altına indi.
Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.
Kur şu dakikalarda 3,49'un hemen altında işlem görüyor.
kaynak:sabah
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