Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
Ahmet Hakan'la Chp'li Aykut Erdoğdu Birbirine Girdi
Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi
Aziz Yıldırım'ın Çılgın Transfer Planı!
Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor
Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da
Talisca, Manchester United'la Anlaştı
Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!
Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık
Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
Esra Erol'dan 'tarihi' Açıklama
Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...
Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır
Bayramda Hava Nasıl Olacak ?
Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!

dolar 3.51 seviyesinde

DOLAR 3.51 SEVİYESİNDE

TCMB'nin likidite politikalarını izleyecek olan Dolar/TL, uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3.5174 seviyesinde.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:14
Puan Ver : Dolar 3.51 Seviyesinde(7/10)8


Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5174 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5190'dan kapatmıştı. Euro/TL 3.9252'den işlem görürken, euro/dolar 1.1156 seviyesinde yer alıyor.



Merkez bankalarının piyasalara yön verdiği geçen hafta Fed kararları sonrası yükselen dolar/TL yeni haftaya 3.50'nin hemen altında başladı. Ancak bu seviyede tutunamayan kur, yeniden 3.52 seviyelerinin üzerine çıktı. Diğer taraftan dolar, diğer önemli para birimleri karşısında cuma günü yaşadığı kayıpların ardından dün yatay seyretti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar  351  Seviyesinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER