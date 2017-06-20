DOLAR 3.51 SEVİYESİNDE
TCMB'nin likidite politikalarını izleyecek olan Dolar/TL, uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3.5174 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5174 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5190'dan kapatmıştı. Euro/TL 3.9252'den işlem görürken, euro/dolar 1.1156 seviyesinde yer alıyor.
Merkez bankalarının piyasalara yön verdiği geçen hafta Fed kararları sonrası yükselen dolar/TL yeni haftaya 3.50'nin hemen altında başladı. Ancak bu seviyede tutunamayan kur, yeniden 3.52 seviyelerinin üzerine çıktı. Diğer taraftan dolar, diğer önemli para birimleri karşısında cuma günü yaşadığı kayıpların ardından dün yatay seyretti.
kaynak:milliyet
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