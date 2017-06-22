Aziz Yıldırım'dan Kombineleri Patlatacak Transfer!
Emre Mor'un Menajeri Türkiye'de!
Abd'de Katledilen Müslüman Genç Kız İçin Binlerce Kişi Toplandı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 45 Doların Altına Düştü
Dolar 3.53 Seviyesinde
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Bahçeli Adaleti Savunuyorsa Buyursun Gelsin
İzmir'de Nato'ya Ait Askeri Arazinin Yanında Patlama!
Yotaphone 3'ün Fiyatı Açıklandı
Zte Nubia M2 Play Tanıtıldı
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Spider-Man Homecoming Sanal Gerçeklik Deneyimi Geliyor!
Kırmızı Htc U11 Satışa Çıkıyor
Dünyada Kaç Kişi Cep Telefonu Kullanıyor?
Atari'den Yeni Oyun Konsolu Geliyor
Muğla'da Şüpheli Araç Alarmı!
Makyajlar Yapıldı! Berna Mı Güzel, Sabriye Mi?
Bayramda, Kalp Sağlığınız İçin Önleminizi Alın
Menez Resmen Antalya'da
Transfer Harekatı

dolar 3.53 seviyesinde

DOLAR 3.53 SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5314 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5310'dan kapatmıştı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Dolar 3.53 Seviyesinde(9/10)10


Euro/TL 3.9506'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1170 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 44.77, altının ons fiyatı da 1252.68 dolardan işlem görüyor.



Doların global anlamda değerlenmesi ve petroldeki düşüş gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Hafta başından bu yana, gelişmekte olan ülke piyasalarının dolara karşı çok güçlü bir tablo oluşturamadığı dikkat çekiyor. Bu gelişmeler çerçevesinde dün 3.55'i test eden dolar kuru, sonrasında yeniden 3.53 seviyesine gevşedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar  353  Seviyesinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER