Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.



Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.



Dün piyasaların kapanış saatlerinde 3.5375/3.5390 seviyesinde olan dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 2.5330/3.5375 seviyesinde.



Dün aynı saatte 3.6618/3.6637 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6617/3.6661, 3.7862/3.7883 seviyesinde olan euro/TL ise 3.7948/3.7993 seviyesinde bulunuyor.







kaynak:dünya