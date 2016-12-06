DOLAR 3.53'ÜN ÜZERİNDE AÇILDI
Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.
Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.
Dün piyasaların kapanış saatlerinde 3.5375/3.5390 seviyesinde olan dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 2.5330/3.5375 seviyesinde.
Dün aynı saatte 3.6618/3.6637 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6617/3.6661, 3.7862/3.7883 seviyesinde olan euro/TL ise 3.7948/3.7993 seviyesinde bulunuyor.
kaynak:dünya
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