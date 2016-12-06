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dolar 3.53'ün üzerinde açıldı

DOLAR 3.53'ÜN ÜZERİNDE AÇILDI

Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Tarih : 06 Aralık 2016, 11:33
Puan Ver : Dolar 3.53'ün Üzerinde Açıldı(0/10)


Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.



Dün piyasaların kapanış saatlerinde 3.5375/3.5390 seviyesinde olan dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 2.5330/3.5375 seviyesinde.



Dün aynı saatte 3.6618/3.6637 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6617/3.6661, 3.7862/3.7883 seviyesinde olan euro/TL ise 3.7948/3.7993 seviyesinde bulunuyor.



 



kaynak:dünya








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