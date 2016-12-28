DOLAR 3,54'E YÜKSELDİ
Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı.
Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı.
Güne TL karşısında 3,52 seviyesinden başlayan dolar yukarı yönlü harekete geçti. Dolar/TL paritesi, saat 11: 50 itibariyle 3,5412 düzeyine ulaştı. Kur, şu sıralarda 3,5425'ten işlem görüyor.
kaynak:haberler
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