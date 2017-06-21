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dolar 3.55'e yaklaştı

DOLAR 3.55'E YAKLAŞTI

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 3.5468 seviyesinden işlem görüyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : Dolar 3.55'e Yaklaştı(10/10)7


Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5468 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5390'dan kapatmıştı.



Euro/TL 3.9502'den işlem görürken, euro/dolar 1.1135 seviyesinde yer alıyor.



Brent petrol 45.92, altının ons fiyatı da 1246.78 dolardan işlem görüyor.



 



 



kaynak:milliyet








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