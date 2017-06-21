DOLAR 3.55'E YAKLAŞTI
Dolar/TL uluslararası piyasalarda 3.5468 seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5468 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5390'dan kapatmıştı.
Euro/TL 3.9502'den işlem görürken, euro/dolar 1.1135 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 45.92, altının ons fiyatı da 1246.78 dolardan işlem görüyor.
kaynak:milliyet
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