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dolar 3,58'i gördü

DOLAR 3,58'İ GÖRDÜ

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5875 seviyesine kadar geriledi.

Tarih : 27 Mart 2017, 16:22
Puan Ver : Dolar 3,58'i Gördü(6/10)3


Cuma günü 3,5979 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,6120'den tamamladı.



Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5873 ile son bir ayın en düşük seviyesini görürken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,55 değer kaybıyla 3,5875'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9063'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 4,5109'dan işlem görüyor.



 



kaynak:ahaber








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