

Cuma günü 3,5979 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,6120'den tamamladı.







Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5873 ile son bir ayın en düşük seviyesini görürken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,55 değer kaybıyla 3,5875'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9063'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 4,5109'dan işlem görüyor.







kaynak:ahaber