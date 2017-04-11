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dolar 3.72 seviyesinde...

DOLAR 3.72 SEVİYESİNDE...

Uluslararası piyasalarda Dolar/TL güne 3.72 seviyesinden, Euro/TL ise 3.94seviyesinden başladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:16
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Önceki gün 3.72 seviyesinden kapanan Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne yine 3.72 seviyesinden başladı.



Dolar/TL bugün en düşük 3,7278, en yüksek 3,7350 seviyesini gördü.



Dün 3.9528 seviyesinden kapanan Euro/TL ise uluslararası piyasalarda güne 3.9492 seviyesinden başlangıç yaptı.



 



kaynak:milliyet








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