

Önceki gün 3.72 seviyesinden kapanan Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne yine 3.72 seviyesinden başladı.







Dolar/TL bugün en düşük 3,7278, en yüksek 3,7350 seviyesini gördü.







Dün 3.9528 seviyesinden kapanan Euro/TL ise uluslararası piyasalarda güne 3.9492 seviyesinden başlangıç yaptı.







kaynak:milliyet