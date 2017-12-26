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DOLAR 3,80 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ


Dolar 3,80 Liranın Altını Gördü
Tarih : 26 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Dolar 3,80 Liranın Altını Gördü(6/10)2

Dün 3,80-3,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü yatay bir seyirle 3,8095'ten tamamladı. Dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 3,7969 ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

NOEL TATİLİ DOLAR FİYATLARINI ETKİLEDİ

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 3,8032 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 düşüşle 4,5080 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 5,0820 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD'de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85'in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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