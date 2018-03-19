Dolar kuru yeni haftada 3.95 seviyesinin üzerini görürken, sterlin ve euro kuru yeni tarihi zirvesini gördü. Piyasaların gözü bu hafta Fed'in faiz kararında olacak.

FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Jeopolitik ve siyasi endişeler, yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri ile geçtiğimiz hafta döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş haftanın kritik gündem maddesi olan Fed'in kritik faiz kararı öncesi devam ediyor.

TL DOLAR KARŞISINDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ OLDU

Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,95 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9526 seviyesini görerek 30 Kasım 2017'den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL saat 17.25 itibarıyla 3.9442 seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası bugün yüzde 0.60 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.

DOLAR, KASIM AYINDA 3,98'LE REKOR KIRMIŞTI

Dolar/TL 22 Kasım 2017'de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Dolar endeksi 89,88 seviyesinde bulunurken, euro/dolar ise 1.2298 seviyesinde

Kaynak: haberinburada