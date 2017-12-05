DOLAR BİR GÜNDE ERİDİ! 3,85 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ
Dolar kurundaki düşüş sürüyor. Dün sabah 3,94 TL'ye kadar çıkmasının ardından beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin TCMB'den faiz artırım beklentilerini artırmasıyla düşüşe geçen dolara bir darbe de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden geldi. Erdoğan, sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığı açıklaması ardından kurda düşüş hızlandı.
SON 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Dün akşam 3,90 TL'nin altına sarkan dolar kuru, bu sabah ilk işlemlere 3,87-3,88 TL aralığında geçti. Dolar saat 07.15 itibariyle 3,8780 TL'den işlem gördü. euro da aynı dakika itibariyle 4,6065 TL oldu.
Ardından dolardaki düşüşün hızlandığı ve doların 3.85 TL sınırının altına kadar gerilediği görüldü. Dolar saat 10.10 itibariyle 3,8485 TL'ye kadar indi. Dolar böylece 13 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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