Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

dolar dalgalı seyri sürdürüyor

DOLAR DALGALI SEYRİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL küresel piyasalar odaklı 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:17
Puan Ver : Dolar Dalgalı Seyri Sürdürüyor(5/10)6


Global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği dolar/TL 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.



Dün akşam saatlerinde 3.52 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.5263/3.5274 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7781/3.7794, euro/TL 4.0299/4.0315 seviyesinde.



Bankacılar, Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalanan kurda henüz bir yöne kırılım gerçekleşmediğini; bunun için yeterli sebep oluşmadığını belirtiyorlar.



Küresel piyasalarda dolar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikası döneminin sonuna yaklaşıldığı sinyallerini vererek sterlin, euro ve Kanada dolarına değer kazandırmalarıyla beraber kayıplarına bugün de devam ederken; Asya borsaları Avrupa ve ABD piyasalarındaki zayıf seyirden olumsuz etkilendi.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Dolar  Dalgalı  Seyri  Sürdürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER