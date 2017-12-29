ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin sona ermesinin ardından dolardaki düşük seyir bu sabah da devam ediyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3,77-3,78 aralığına oturdu.

Dolar dün akşam ABD'nin vize hizmetlerinin yeniden başlanacağına ilişkin açıklamasının ardından 3,7735'e kadar gerilemişti. ABD büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından saat 17.00'da yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanıyor" denildi.

VİZE HABERLERİNDEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ancak resmi açıklama öncesinde haber kanallarında ve internet sitelerinde gelişmenin duyurulmasının ardından dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün boyunca 3.82 ile 3.80 arasında seyreden dolar/TL, 3.7735'e kadar geriledi.

DÜŞÜK SEYİR DEVAM EDİYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD vize haberinin etkisiyle dolar/TL'nin gerilediğini belirterek, "Diplomatik açıdan iyi haber. Diplomatik iyi haber akışının kura ve borsaya olumlu etkisini görüyoruz" dedi.

Bugüne bakıldığında dolardaki düşük seyrin devam ettiği ve dolar kurunun 3.77-3.78 bandına oturduğu görülüyor. Saat 07.10 itibariyle dolar 3.7780 TL'den, euro da 4.5140 TL'den işlem gördü.

Kaynak: haberinburada