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dolar düşüşle güne başladı

DOLAR DÜŞÜŞLE GÜNE BAŞLADI

Dolar/TL 3.50 üzerinde dar bir bantta dalgalanıyor, piyasada merkez bankaları bekleniyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:55
Puan Ver : Dolar Düşüşle Güne Başladı(7/10)6


Hazine'nin bu hafta gerçekleştirdiği altı ihale ile hedefinin üzerinde borçlanmasının ardından dün yönünü hafif yukarı çeviren dolar/TL güne dünkü ihaleler öncesi seviyelere paralel başladı.



Bankacılar kur ve faizde dün yaşanan yükseliş ardından bugün piyasalarda en önemli gündem maddesinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacağını belirttiler.

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği altı ihalede ROT dahil piyasadan 11.6 milyar TL, toplamda ise 15.4 milyar TL borçlandı. Hazine Haziran'da toplam 10.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 7.1 milyar TL'si piyasadan toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyordu.



Bankacılar artan bütçe açığı nedeniyle Hazine'nin ihalelerde fazla borçlanarak açığı fonladığını belirtirken artan borçlanma oranlarının devamı halinde tahvil/bono getirileri üzerindeki baskının da devam edeceğini öngörüyor.



 



kaynak:dünya








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