Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı.



Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı. En yüksek 3.6441 lirayı test eden kur, saat 10:50 itibarıyla 3.6415 seviyesinde.