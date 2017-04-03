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dolar, enflasyon sonrası 3.64'ün üzerine çıktı

DOLAR, ENFLASYON SONRASI 3.64'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:20
Puan Ver : Dolar, Enflasyon Sonrası 3.64'ün Üzerine Çıktı(5/10)7


Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı. En yüksek 3.6441 lirayı test eden kur, saat 10:50 itibarıyla 3.6415 seviyesinde.








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