

Geçtiğimiz hafta 3.60 seviyesini gören dolar fiyatları geriliyor. Bu sabah güne 2.5330/3.5375 seviyesinden başlayan kur, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu sunumunda yaptığı açıklamalarla geriledi. Dolar gün içerisinde en düşük 3.4625 seviyesini görürken; saat 16.17 itibari ile 3.4640 seviyesinden işlem gördü.







Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu Cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.







kaynak:hürriyet