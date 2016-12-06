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dolar fiyatları 3.47 seviyesinin altını gördü

DOLAR FİYATLARI 3.47 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Dolarfiyatları güne 3.53 seviyesinin üzerinde başlamıştı. Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası bankalararası piyasada dolar fiyatları 3.47 seviyesinin altını gördü. Kur, saat 16.17 itibari ile 3.4640 seviyesinden işlem gördü.

Tarih : 06 Aralık 2016, 16:40
Puan Ver : Dolar Fiyatları 3.47 Seviyesinin Altını Gördü(0/10)


Geçtiğimiz hafta 3.60 seviyesini gören dolar fiyatları geriliyor. Bu sabah güne 2.5330/3.5375 seviyesinden başlayan kur, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu sunumunda yaptığı açıklamalarla geriledi. Dolar gün içerisinde en düşük 3.4625 seviyesini görürken; saat 16.17 itibari ile 3.4640 seviyesinden işlem gördü.



Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu Cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.



 



kaynak:hürriyet








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